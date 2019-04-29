تناولوا "الملانة" في شم النسيم.. تدعم الجهاز الهضمي وتفيد العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو زيد
يحرص كثيرون على طقوس معينة في أعياد الربيع، خاصة يوم شم النسيم، فيتناولون أطعمة خاصة بهذا اليوم، كالأسماك المملحة، والبيض، و"الملانة".
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