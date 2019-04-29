لعشاق بطارخ الرنجة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي

تصوير-أحمد جمعة

يشتهر يوم شم النسيم في مصر، بتناول الفسيخ والرنجة مع البصل، إلا أن تناول "البطارخ" يمثل عشقًا خاصًا لبعض الناس، حيث تعد بطارخ الرنجة من الأكلات شديدة الملوحة التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية بشكل كبير ولها فوائد عديدة.

الدكتورة مروة الحسيني أخصائية أمراض الباطنة لـ"الخليج 365" تقول إن البطارخ تحتوي على مجموعة من العناصر المهمة والمفيدة لجسم الإنسان، ولكن يفضل عدم الإفراط من تناولها لأنها قد تساعد على رفع ضغط الدم.

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وأوضحت أخصائية أمراض الباطنة أن تناول "البطاريخ" يعزز وظائف جهاز المناعة التي تعمل على إصلاح الأنسجة التالفة، وينشط الدورة الدموية ويحسن صحة العين ويزيد من إشراق البشرة ونعومتها، لاحتوائها على فيتامين (أ و هـ)، وخصائص مضادة للأكسدة وبوتاسيوم.

وتحمي "البطارخ" من الإصابة بأمراض القلب المختلفة وتقلق من مستوى ضغط الدم، وتقي من ألزهايمر، بالإضافة إلى أنها تقوي العظام وتحميه من الأمراض وتساعد على النمو، لأنها تحتوي على أحماض الأوميجا 3 وفيتامين د، وتحتوي على نسبة عالية من الحديد والبروتين.

وتؤثر "البطارخ" إيجابيًا على الأشخاص الذين يُعانون من الاكتئاب، أو من مشاكل نفسية أخرى، وتحسن مزاجهم، ويجعلهم يشعرون بالرضا والسعادة.