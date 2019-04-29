الجروح القديمة.. 7 نصائح للتخلص من آثارها المزعجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

رغم قدرة الإنسان على تخطي الآثار النفسية للحوادث أحيانا، ولكن يظل أخطرها الجروح العميقة التي تترك أثرًا غير محمودًا على الجلد، حيث تحدث تشوهًا في المكان المصاب، لا سيما إذا كانت في مناطق ظاهرة بالجسم، مثل الوجه أو اليدين، لذلك إليك بعض الوصفات الطبيعية، التي تقضي تمامًا على تلك الآثار مع مرور الوقت شريطة الانتظام عليها.

ويعدد الدكتور أحمد إبراهيم أخصائي العلاج التكاملي، مجموعة من المواد الطبيعية سريعة المفعول شرط الاستمرار:

1- البصل

على الرغم من وجود مادة لاذعة داخله، إلا أنه فعال في معالجة الجروح القديمة وإخفائها، وذلك من خلال استخلاص عصارته ومزجها بملعقة من زيت الزيتون، ثم وضعها على المناطق المصابة مع التدليك لدقائق قليلة، ويمكن تكرار العملية مرتين أسبوعيا، حيث تحتوي عصارة البصل على مواد مضادة للالتهابات، كما يتضمن مواد تحفز انتاج بروتين الكولاجين، المسؤول عن حماية الجسم من البقع سواء الناتجة عن حروق الشمس أو الجروح.

2- عصير الليمون

عن طريق مزجه بزيت الزيتون مع نصف ملعقة من الخل، وغمس قطعة من القطن في السائل وتمريرها على آثار الحروق ثم تركها لمدة 15 دقيقة على الجلد، وذلك بصورة يومية لضمان إيجاد نتيجة سريعة، حيث يحتوي الليمون على مواد مضادة تحمي الجلد من هذه الأشياء، كما تعيد للمناطق المصابة نعومتها وملمسها الطبيعي كما كانت من قبل.

3- العسل

من المواد الطبيعية التي تقضي على آثار الجروح والحروق، من خلال تدليك المنطقة المصابة به لمدة دقائق، شريطة إضافة صودا الخبز له، ثم تركهما على الجلد لمدة 15 دقيقة، مغطاة بمنشفة منغمسة بماء ساخن حتى لا تصل الشوائب للمنطقة المصابة أثناء المعالجة، لذلك يستخدم في تصنيع بعض العلاجات الطبية لعلاج الحروق والجروح، لاحتوائه على مواد مسؤولة عن تضميد الجروح والحروق.

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4- عشبة "الأملا"

من النباتات التي تحتوي على فيتامين "سي"، التي تسهم في علاج وإخفاء آثار الجروح القديمة، وتقوم بتجديد الخلايا خلال فترة زمنية قصيرة، كما أن احتوائها على مضادات للأكسدة يعزز من قدرتها في إخفاء آثار الجروح التي تشوه الجلد، وذلك من خلال وضع العشب في قليل من الماء الساخن وتركه حتى يمتزج الماء بخلاصته، بعدها يمكن وضع السائل على المناطق المصابة، وتركه حتى يتشربه الجسم، أو يطحن العشب ويخلط بمعلقة من زيت الزيتون أو زيت اللوز المر حتى يكون الخليط لزجا، ثم يوضع على الجروح القديمة لمدة 10 دقائق، بعدها يغسل الجلد بالماء الدافئ لإزالة بقايا الخليط.

5- نبات "الألوفيرا"

تعرف بقدرته في مقاومة علامات شيخوخة الجلد، كما يمكنها القضاء على آثار الجروح القديمة وإعادة الجلد إلى حالته الأولى، ويمكن استخدامها من خلال فصل الطبقة الخارجية منه عن السائل الزلالي الموجود بالداخل، ووضعه على المنطقة المصابة عدة مرات باليوم، حتى يتم الحصول على النتيجة المرغوبة.

6- زيت الزيتون

استخدامه منفردا يمكنه إزالة آثار الحروق القديمة، حيث يحتوي على مواد تتمكن من تنعيم الجسم وترطيبه، الأمر الذي يسهم في إعادة الجلد لحالته الأولى، وذلك من خلال وضع ملعقة كبيرة منه على المنطقة المصابة، وتدليكها برفق لدقائق قليلة، ثم تركه حتى يمتصه الجلد، بعدها يمكن تمرير قطعة من القطن مبللة بقطرات من الماء، لإزالة بقايا الزيت وتنظيف مكان الجرح.

7- الخيار

من المواد الطبيعية أيضا القادرة على إزالة آثار الجروح القديمة، التي تمنح الجلد شكلا غير محبوبا، لاحتوائه على مواد تقوم بتجديد الخلايا التالفة، ويكون هذا من خلال تنظيفه من البذور وإضافة بعض أوراق النعناع إليه، ثم يتم خفقه في محضر الطعام، للحصول على عصارتهما، التي تمتزج بعد ذلك بسائل البيض، وهنا يصبح الخليط جاهزا لوضعه على مناطق الإصابة لمدة 30 دقيقة، ومع استمرار الاستخدام يلحظ المصاب تجديد خلايا الجلد وتغيير أنسجتها.