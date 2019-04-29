بعد الفسيخ والرنجة.. هل تساعدك المشروبات الغازية على الهضم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
يعتاد البعض على تناول المشروبات الغازية على اختلاف أنواعها للمساعدة على الهضم، خاصة في شم النسيم بعد تناول الأسماك المملحة، إلا أن هذه العادة ربما تضر بصحة الجهاز الهضمي والمعدة.
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