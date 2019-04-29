أبرزها اللحوم والحلويات.. 7 أغذية تُعجل من شيخوخة المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

بالرغم من اهتمام المرأة بجمالها وأناقتها وإصرارها على أن تفعل كل ما يظهرها أصغر عمرًا، إلا أنها أحيانا تقوم بما يؤثر عليها وعلى مظهرها سلبًا، كأن تتناول بعض الأطعمة التي تُعجّل من ظهور علامات الشيخوخة مبكرا، وتمنحها شكلًا غير محببًا لدى الآخرين. يحصرها الدكتور محمد عبد السلام، استشاري التغذية العلاجية في النقاط التالية:

1-اللحوم

يعمل تناولها على زيادة نسبة السعرات الحرارية في جسم المرأة، ومن ثم زيادة الدهون التي تتمركز في الأساس أسفل البشرة مباشرة، ما يؤدي إلى ظهور "السيليوليت" الذي يعطي مظهرا غير مقبولا، كما أن السعرات تحد من استفادة الجسم من البروتينات الموجودة في اللحوم، لذلك لا بد من تناول كميات مناسبة منها، ويفضل أن تكون خالية من الدهون تماما.

2-الحلويات

من الأطعمة التي تُعجل من شيخوخة المرأة، حيث تحتوي على نسبة عالية من السكر، يتحول الفائض منها عن احتياجات الجسم إلى البروتينات المختزنة لتقوم بتكوين عدة مركبات أخرى يطلق عليها "أي جي أي إس"، تصبح مسؤولة عن تدمير بروتين الكولاجين، الذي يهتم بإظهار نضارة البشرة وحيوية الجلد لدى المرأة، كما أن تناول السكر بكثرة يؤدي إلى تعطيل مسار الأنسولين داخل الجسم، الأمر الذي يتسبب في حدوث حالة من عدم التوازن له ولعمل الهرمونات بداخله.

3-الأطعمة المملحة

تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم التي تؤثر سلبا على وظائف أجهزة الجسم المختلفة، فهو يعزز رغبة الجسم في تناول كميات هائلة من الماء، نتيجة الشعور بالعطش الذي يسببه، وبالتالي يخزن الجسم المياه الزائدة عن الحاجة إن لم تمرر عبر البول، أسفل البشرة، ومن ثم تظهر بعض الانتفاخات حول العينين وفي مناطق أخرى بالوجه، بصورة تمنحها عمرا أكثر تقدما من عمرها الحقيقي.

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4-الأطعمة الحارة

من أكثر المأكولات التي تفضلها المرأة، وأكثرها ضررا عليها، حيث تُعجل الإصابة بالشيخوخة وتصيب الجسد بالإعياء، من خلال تسببها في توسيع الأوردة الدموية في الجسم خاصة الوجه، ما يؤدي إلى ظهور أوردة دقيقة تتخذ لونا أحمر على جانبي الوجه والجبهة، وبالتالي تصاب المرأة بالشيخوخة في وقت مبكر.

5-المواد المسكرة

مثل الكحوليات، لأنها تزيد من نسبة تمركز السموم داخل الجسم، ما يصيب الكبد المسؤول عن حماية الجسم منها بالأمراض بزيادة استهلاكها، ومن ثم تؤدي هذه السموم إلى الإصابة بمشاكل البشرة مثل "حب الشباب " و"الانتفاخ" وكذلك تعزيز وجود التجاعيد.

6-مشروبات الطاقة

تمنح المرأة شعورًا بالحيوية والنشاط لكن في المقابل تصيب الأسنان بالضعف، لأنها تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وتتسبب في تكوين بقع سوداء على سطحها، وبالتالي تظهر المرأة وكأنها أكبر عمرًا، بالإضافة إلى خطورة تأثيرها على القلب، فقد تؤدي إلى توقف مفاجئ له.

7-الكافيين

الإفراط في تناول الكافيين يعرض المرأة للشيخوخة، حيث يزيد من معدل وجود الماء داخل الجسم، وبالتالي يطرحها الجسم مضطرا عن طريق المجرى البولي، وهنا يكون الجسم أكثر عرضة للجفاف، الذي يظهر البشرة بصورة غير محببة ويفقدها نضارتها وحيويتها.