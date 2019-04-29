في شم النسيم.. كم بيضة مسموح بتناولها في اليوم الواحد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق
تلوين البيض وتناوله إلى جانب الفسيخ والرنجة من أبرز طقوس الاحتفال بأعياد الربيع ويوم شم النسيم، ومن المعروف أن البيض تحديدًا غني بالكوليسترول، فما كمية البيض الآمنة المسموح بتناولها في هذا اليوم؟
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