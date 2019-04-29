هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول الفسيخ والرنجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ سمية عبد الهادي:

تصوير- أحمد جمعة:

بمناسبة عيد شم النسيم والذي يرتبط بتناول أطعمة معينة، أبرزها الفسيخ والرنجة، لابد من الوضع في الاعتبار تأثيراتها على جسم الإنسان بعد تناولها، خاصة أنها مفضلة لدى الغالبية العظمى من المصريين، ويتم أكلها بشراهة، لذلك كان ينبغي معرفة حجم تأثيراتها على الجسم، والتي يوضحها الدكتور محمد عبد السلام استشاري تغذية حسب تصريحه لـ"الخليج 365" في النقاط التالية:

- يمكن أن تسبب الأسماك المملحة آلاما في المعدة، بسبب ارتفاع نسبة الأملاح بها، لذلك يستوجب تناول كميات كبيرة من السوائل بعد الانتهاء تناولها.

- ارتفاع ضغط الدم شيء متوقع بنسبة كبيرة، خاصة لمن يعانون من اضطرابات به، فهو يحتوي على نسبة عالية من الأملاح، وهي من المؤثرات الشديدة على ضغط الدم.

- الفطريات التي تتكون على الأسماك المملحة يمكنها أن تصيب بالتسمم، لذلك يجب الإكثار من تناول المياه، لأنها تزيل جميع السموم من الجسم بصورة أسرع من السوائل الأخرى، فضلًا عن أنها تساعد المعدة في عملية الهضم.

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- من يعانون من الحساسية عليهم الابتعاد عن تناول الأسماك المملحة، لأنها تؤثر سلبا على جسم الإنسان، تبعا لاحتوائها على الأملاح، كما يتم إضافة الليمون والخل عليها، وهو ما يزيد من فرص تهيج الحساسية.

كما حذر الدكتور شعبان حبيب أخصائي الباطنة والكبد، من تأثير تناول الأسماك المُملحة، قائلًا:

- تعمل على احتباس المياه في الجسم نظرًا لارتفاع نسبة الأملاح بها، ومن ثم يكون الإنسان عرضة لتورم الأطراف، كما أن ذلك يؤثر على أداء القلب بصورة كبيرة.

- تسبب الأسماك المملحة خللا في الوظائف الكبدية.

- احتباس المياه الذي يفعله السمك المملح يمكن أن يؤثر على الكلى أيضا.