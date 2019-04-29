شرطة البرازيل تحتجز ببغاء يحذر تجار المخدرات من الأمن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتجزت السلطات البرازيلية ببغاء، وذلك بعد مداهمتها واستهداف تجار مخدرات في منطقة “فيلا إيرما دولس”.

وبحسب وسائل إعلام برازيلية، فقد تم تعليم الطائر لتنبيه المجرمين من عمليات الشرطة في منطقة “فيلا إيرما دولسي”، وهي منطقة ذات دخل منخفض في عاصمة ولاية بياوي، وذلك بالصراخ، قائلا: “أمي الشرطة”.

الببغاء الذي لم يكشف عن اسمه، احتجز عندما داهم رجال الشرطة وكرا لتجارة المخدرات يديره زوجان محليان.

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أحد رجال الشرطة قال: لا بد أنه دُرب على ذلك، فبمجرد اقتراب الشرطة بدأ في الصراخ، فيما وصف صحفي برازيلى الببغاء المسجون بعد أن رآه وجها لوجه، قائلا: “إنه مخلوق مطيع للغاية”، على الرغم من أنه أطبق منقاريه بإحكام بعد احتجازه.

ألكساندر كلارك، الطبيب البيطري المحلي، أكد عدم تعاون الببغاء مع الشرطة قائلا: لقد جاء الكثير من ضباط الشرطة ولكنه لم يقل شيئا.. وتم تسليمه إلى حديقة حيوان محلية حيث سيمضي ثلاثة أشهر في تعلم الطيران قبل إطلاق سراحه.

وينضم الطائر إلى قائمة متنامية من الحيوانات المتورطة في تجارة المخدرات في البرازيل، رغم أن معظمها من الزواحف.