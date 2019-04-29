بعد الفسيخ والرنجة.. نصائح لإزالة الرائحة الكريهة من الفم في شم النسيم

لا تخلو موائد شم النسيم من البصل بمختلف أشكاله، بصل أخضر، وأحمر وبصل مقطع، فهو واحد من الأركان الرئيسية على سفرة أعياد الربيع، جنبا إلى جنب مع الملوحة والفسيخ والرنجة، ولكن الرائحة الكريهة للبصل تظل عالقة في الفم لساعات، وفيما يلي بعض الخطوات التي تساعد على التخلص من الرائحة الكريهة للفم، أو التقليل منها:
- المضمضة لمدة 30 ثانية لأربع مرات متكررة وعدم بلعها بعد تناول الطعام.
- شرب كوب من الماء قبل الأكل وكوب آخر خلاله.
- كوب من الحليب، صباح شم النسيم، يقلل تركيز المركبات المحتوية على الكبريت في الفم، ما يقلل من الرائحة.
- يعتبر البقدونس والنعناع والخس والكزبرة، من أفضل الطرق الصحية للقضاء على الرائحة.
- تناول لبان يحتوي على نعناع قوي.
- بعض الحلوى الموجودة في السوق بطعم النعناع تنهي على الرائحة.
- فرك الليمون في الأسنان.
- فرك معجون الأسنان في الفم.
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