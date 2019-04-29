محمد رشاد يحتفل مع زوجته مي حلمي: "أحلى شم نسيم ده ولا إيه"

نشر الفنان محمد رشاد، صورة، عبر "إنستجرام"، تجمعه بزوجته، الإعلامية مي حلمي، في أثناء احتفالهما بعيد الربيع (شم النسيم).

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وعلَّق "رشاد" على الصورة،: "أحلى شم نسيم دا ولا إيه"، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور.

وتزوج الفنان والإعلامية، منذ نحو شهر، خلال حفل عائلي وبحضور الأهل والأصدقاء.

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