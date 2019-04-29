نشر الفنان محمد رشاد، صورة، عبر "إنستجرام"، تجمعه بزوجته، الإعلامية مي حلمي، في أثناء احتفالهما بعيد الربيع (شم النسيم).
وعلَّق "رشاد" على الصورة،: "أحلى شم نسيم دا ولا إيه"، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور.
وتزوج الفنان والإعلامية، منذ نحو شهر، خلال حفل عائلي وبحضور الأهل والأصدقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رشاد يحتفل مع زوجته مي حلمي: "أحلى شم نسيم ده ولا إيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.