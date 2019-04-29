الامارات | وفاة صاحب حساب "شرطة المشاهير"..صدمة في مواقع التواصل

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة صاحب حساب "شرطة المشاهير"..صدمة في مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدمة جديدة وكبيرة يعيشها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة صاحب حساب "شرطة المشاهير" راغد قيس بعد "وعكة صحية" غيّبته لأيام عن منبره الخاص.

خبر الوفاة تناقله عدد كبير من النجوم والإعلاميين، الذين نعوه بحزن على الرغم من قسوة راغد قيس عليهم في كثير من أخباره، وغرّدت الفنانة إليسا ناعية إياه: "كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير. الله يرحمه، راح بعمر كتير زغير. ما كنت بعرفه شخصياً ومرات كانت تعليقاته قاسية في حقي، بس مننحني قدّام الموت ومنصلي لروحو. الله يصبّر أهله".

صاحب حساب الشخصية الساخرة عديلة نعى قيس وقال: "ما بعرف شو بدّي قول ولا شو بدّي إحكي. كل اللي عرفوك يا راغد عن قرب بيعرفوا أديش كنت إنسان شهم وطيّب القلب. يا ضيعان شبابك. الله يرحمك".