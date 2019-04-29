لإطلالة حيوية...اختارنا لك خواتم الأحجار الكريمة الملونة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 أبريل 2019 05:58 مساءً - دائماً ما تضفي الخواتم على الإطلالة لمسة حيوية وعصرية، وفي هذا السياق جمعنا لك الخليج 365 مجموعة من الخواتم التي جاءت بأشكال هندسية وأنثوية رائعة مرصعة بالاحجار الكريمة الملونة والموقعة ومن اهم الدور العالمية مثل بولغاري، ديور، شانيل، شوميه وغيرهم.

الذهب الابيض يطغى على موضة خواتم العام



تناسب هذه الخواتم ذوات اليدين الكبيرتين، فهي تشكل خدعة بصرية من خلال التلاعب بالأحجام، فتجعل الأنامل تبدو أكثر نعومة ورشاقة.

لعروس 2019 : استوحي أطقم ذهبكِ من النجمات