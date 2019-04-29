كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 أبريل 2019 05:58 مساءً - دائماً ما تضفي الخواتم على الإطلالة لمسة حيوية وعصرية، وفي هذا السياق جمعنا لك الخليج 365 مجموعة من الخواتم التي جاءت بأشكال هندسية وأنثوية رائعة مرصعة بالاحجار الكريمة الملونة والموقعة ومن اهم الدور العالمية مثل بولغاري، ديور، شانيل، شوميه وغيرهم.
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تناسب هذه الخواتم ذوات اليدين الكبيرتين، فهي تشكل خدعة بصرية من خلال التلاعب بالأحجام، فتجعل الأنامل تبدو أكثر نعومة ورشاقة.
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كانت هذه تفاصيل خبر لإطلالة حيوية...اختارنا لك خواتم الأحجار الكريمة الملونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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