السجن 16 عاما لعجوز أمريكية قتلت زوجها.. "بيتفرج على أفلام إباحية"

17 عاما هي مدة الزواج التي جمعت بين الأمريكية باتريشيا هيل، وزوجها "فرانك"، عرفت الزوجة الستينية بتدينها الشديد، مما أثار غضبها حينما اكتشفت بأن زوجها يشاهد الأفلام الإباحية، كما أنه دفع ثمن الاشتراك بقناة متخصصة في هذه النوعية من الأفلام.

وبحسب ما ذكره موقع "إن بي سي نيوز"، أن الزوجة عثرت على هذه الأفلام الإباحية، فحذرت زوجها من مشاهدتها، لكنه لم يتراجع عن ذلك، فتقدمت بطلب للطلاق في مايو 2018، لكنها تراجعت بعد ذلك عن هذه الدعوى بعد توسل زوجها إليها.

ولكن في إحدى المشاجرات التي دارت بينهما، وجهت "باتريشيا" طلقة تحذيرية في رأس زوجها، لكنها أدت إلى وفاته على الفور، وتم القبض على السيدة الستينية وتحويلها للمحاكمة لإدانتها بقتل زوجها، وبالفعل تم إدانتها بالسجن 16 عامًا.

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وقال محامي "باتريشيا"، ويليام جيمس، إن "فرانك" داوم على مشاهدة الأفلام الإباحية في "السقيفة"، التي وصفها بأنها "كهف الرجل".

وأوضح المحامي بأن موكلته امرأة متدينة كانت تشعر بأن الشيطان يقبع بـ"السقيفة" التي يشاهد فيها زوجها الأفلام الإباحية.

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