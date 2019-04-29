هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟ .."الإفتاء" تجيب

ردت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال "هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟"، عبر موقعها الرسمي، بأنه عادة مصرية، وليس فيه طقوسا مخالة للشرع أو بدعة، ولا ترتبط بمعتقد ينافي الثوابت الإسلامية.

وقالت الإفتاء إن العادات المتبعة في ذلك اليوم مباحة شرعا، كصلة الأرحام، وتلوين البيض وأكل السمك

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وأشارت كذلك إلى حث الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه، المصريين في كل عام على الخروج للربيع؛ كما ورد في كتاب "فتوح مصر والمغرب" لابن عبد الحكم، وابن زولاق في "فضائل مصر وأخبارها".

واختتمت إجابتها بأن ما يحدث في هذه المناسبة أو غيرها من سلوكيات تتجاوز حدود الشرع أو تخرج عن الآداب العامة فهي محرمة وغير مرتبطة بمناسبة "شم النسيم".

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