10 نصائح لتجنب تسمم الفسيخ والرنجة في شم النسيم

تناول قطعة واحدة من الفسيخ الفاسد قد يعرض حياتك للخطر، ورغم التحذيرات التي تُطلقها وزارة الصحة كل عام بضرورة تناول الفسيخ والرنجة بمحاذير، يقع البعض ضحية تسمم من الأسماك المملح، لذا وبالتزامن مع أعياد شم النسيم، يقدم الدكتور أحمد أشرف استشاري التغذية العلاجية، لـ"هُن" بعض النصائح والتحذيرات التي تساعد في تجنب أضرار تلك المأكولات، ومنها: شراء الأسماك المملحة من أماكن موثوقة لها اسم وتاريخ من الثقة. التأكد من تماسك السمكة قبل شراءها، والابتعاد عن السمكة الطرية. يجب شرب كمية كبيرة من الماء لتعويض الموالح. الاستعانة بالخيار والخس والبصل بمكونات السلطة الأساسية. للتخلص من السموم يجب شرب لتر من الماء الساخن منقوع به بقدونس بعد تناول الفسيخ أو الرنجة. من الأفضل تناول الفسيخ قليل الملح أو "الدلع" لتقليل الأضرار الناتجة من الأملاح المركزة. استبدال شرب المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية، سواء مع الفسيخ أو بعده. ممنوع على مرضى الضغط الفسيخ والرنجة، وذلك لتجنب أضراره الجانبية مثل ارتفاع ضغط الدم، والزغللة، أو الهبوط الحاد. يجب على الحوامل والمرضعات مراجعة الطبيب في حالة أردن تناول الفسيخ والرنجة. في حالة الشعور بأي أعراض تسمم، التوجه فورا لمركز السموم لاتخاذ اللازم. ​

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