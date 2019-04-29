بعد تناول الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير الديتوكس في المنزل

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تواجه الأسر المصرية اليوم مشكلة رائحة الأفواه الكريهة، الناتجة من تناولهم "الرنجة والفسيخ"، كطقس أساسي خلال احتفالهم بعيد شم النسيم.
ويُنصح بتناول مشروب الديتوكس، الذي يقضي على "رائحة الفم الكريهة"، كما يساعد على حماية الجسم من أعراض تضر بجسم الإنسان مثل ارتفاع نسبة الأملاح، بحسب ما ذكره موقع "the beauty madness".
وهذه خطوات إعداد مشروب الديتوكس في المنزل:
مكونات الديتوكس
شرائح ليمونة كاملة.
4 أعواد قرفة.
شرائح برتقال.
أوراق نعناع طازجة.
زنجبيل.
تحضير الديتوكس في المنزل:
توضع تلك المكونات داخل زجاجة ماء 1 لتر.
وتترك في الثلاجة مدة كافية.
ويتم تناول 3 أكواب من ذلك المشروب يوميًا.
فوائد الديتوكس
تحتوي الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال على فيتامين c، ومضادات الأكسدة التي تعزز فقدان الوزن بشكل طبيعي، وتساعد في الهضم بصورة أفضل.
كما يحتوي على الألياف الغذائية التي تقضي على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما يعمل على خفض الكوليسترول وتسريع عملية فقدان الوزن.
ويحتوي الليمون والبرتقال على سعرات حرارية منخفضة، كما يمتلكان كمية هائلة من المياه التي تساعد على حرق الدهون في البطن.
ويعد النعناع مطهرًا جيدًا، ويزيل المواد السامة من الجسم، يحفز الطاقة، ويكبح الشهية، ويعطي شعور بالشبع.
كما تساعد القرفة والزنجبيل على تحسين الهضم، وزيادة حرارة الجسم، وبالتالي يسرع عملية التمثيل الغذائي والنتائج في فقدان الوزن.
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