كاتي بيري تظهر بإطلالة مثيرة ومذهلة بملابس فريدة من نوعها

لم تكن المغنية الأميركية كاتي بيري أبدًا من النجمات اللاتي يبتعدن عن الملابس اللافتة للنظر والتي تتجاوز الحدود، وهو ما اثبتته في المهرجان الموسيقي "JazzFest" في نيو أورليانز بولاية لويزيان الأميركية يوم السبت.

ظهرت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا على المسرح بإطلالة مثيرة ومذهلة في عدد قليل من الملابس المختلفة وجميعها فريدة من نوعها تمامًا كما هو معتاد من النجمة الشهيرة، وقبل صعودها خشبة المسرح شاركت بيري مجموعة من الصور لها مع متابعيها على الانستغرام حيث كانت تتناول وجبة من المطبخ اللذيذ الذي تقدمه Crescent City.

خرجت بيري على خشبة المسرح مرتدية فستانًا واسعت يتميز بالعديد من الطبقات التي تشبه مفاتيح البيانو، وقامت في النهاية بإزالة تنورة الفستان لتظهر ببدلة "جمبسوت" ضيقة كانت مزينة بنفس مفاتيح البيانو على جانب واحد منها، وأضافت بيري لمسة من الألوان بفضل الأكمام الوردية وآلة القيثارة الوردية اللون والتي عزفت عليها على خشبة المسرح.

في مرحلة ما أثناء عرضها ، ظهرت بيري وهي ترتدي فستاناً فضي اللون مزين أجنحة متصلة بالظهر، وقبل أدائها الرائع في الحدث الشهير، شاركت بيري صورة لها على انستغرام أثناء زيارة أحد بائعي الأغذية العديدين في JazzFest.

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وأعلنت بيري عن خطبتها من الممثل أورلاندو بلوم في عيد الحب في وقت سابق من هذا العام ، حيث بدأت علاقتهما منذ عام 2016، حيث لم يتم تحديد موعد لحفل الزفاف في هذا الوقت ، ولكن في نفس التاريخ التي أعلنت فيها خطبتهما أصدرت بيري أغنية جديدة ، 365 ، مع "زيد"، وسبق لبيري الزواج من الممثل الكوميدي راسل براند من 2010 إلى 2012.

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