مهووسة بـ"Game of thrones" تسافر 5 دول لتقليد المشاهد الأصلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

لم يكتف مسلسل "Game of thrones" بتحطيم الأرقام القياسية في نسب المشاهدة، والتنافس على لقب المسلسل الأفضل في التاريخ، بل نقل الهوس بالأعمال الفنية إلى مستوى جديد غير مسبوق، إذ سافرت فتاة فلبينية إلى أكثر من دولة لالتقاط صور من الأماكن الأصلية لمشاهد المسلسل.

جوزيل ريزي نوبلا فلبينية تعمل في مجال تطوير الأعمال، وتعيش بفرنسا، وفي وقت فراغها تحب التصوير، والسفر حول العالم، ولديها حساب على "إنستجرام" خاص بالسفر والرحلات، وبالطبع تحب مشاهدة "جيم أوف ثرونز".

شغفها بالمسلسل تجاوز المشاهدة أو شراء الملابس أو قطع الديكور، بل سافرت إلى 5 دول، مالطا والمغرب وكرواتيا وإيرلندا الشمالية وإسبانيا، لالتقاط صورا لها على طريقة مشاهد بالمسلسل.

وقالت جوزيل لموقع "LADbible" الأمريكي: "لدي الكثير من الهوايات والشغف، اثنان منها هما التصوير والسفر، لست محترفة في التصوير الفوتوغرافي، أفعل فقط ما تخبرني به حالتي المزاجية".

وأضافت: "لكني شديدة الدقة في كل ما أقوم بنشره على مواقع التواصل تحديدا إنستجرام، حيث أرغب دائما في تقديم أفكار حية سعيدة. وهذا أيضًا هو السبب في أن معظم صوري حيوية ومليئة بالألوان شديدة التباين".

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وتابعت: "أريد أن ألهم أصدقائي بالسفر من خلال صوري، أثناء تواجدي في أوروبا استفدت من سهولة التنقل، وهي أفضل فرصة للذهاب إلى مواقع تصوير جيم أوف ثرونز، لأن معظم هذه المواقع هنا في أوروبا".

وقالت أنها وباعتبارها من أشد المعجبين بالمسلسل "وجدت نفسي متحمسة للغاية عندما كنت أخطط لرحلتي الأولى إلى إسبانيا، لدرجة أنني أضحك طوال الوقت".

ورأت أنه من الممتع أن تحاكي المشاهد الأصلية التي تم تصويرها في الأماكن التي زارتها، في حال لم تتمكن من مقابلة الممثلين شخصيا.

والتقطت جوزيل هذه الصور بمفردها باستخدام حامل ثلاثي الأرجل وضبط توقيت الكاميرا: "كنت أشعر بالإحراج الشديد وأنا أقوم بذلك، وأظن أن الناس كانوا يضحكون عندما يرونني أصور نفسي، لكن كل ذلك لا يهم من أجل جيم أوف ثرونز".

وعن أكثر موقع تصوير للمسلسل زارته، قالت إن مدينة دوبروفنيك الكرواتية الأفضل، "لكن لكي نكون منصفين، فإيرلندا الشمالية لديها سحرها الخاص، لكن كرواتيا طقسها رائع".