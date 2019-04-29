منها "بيضة القرن".. 11 أكلة غريبة حول العالم الفسيخ بالنسبة لها "شربات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم

باتت التحذيرات والنصائح الطبية، ومنشورات السخرية على مواقع التواصل من تناول الفسيخ والرنجة والملوحة، من المعالم الثابتة في الاحتفال بعيد شم النسيم، ولكن بالنظر إلى بعض الأطباق الشعبية حول العالم، نجد أن مطابخ العالم تحتوي على العديد من الأطباق الغريبة والأكثر ضرارًا من الأسماك المُملحة التي تلازم مناسبة شم النسيم عند المصريين، وبخلاف أطباق الحشرات المشهورة في الصين، نرصد لكم أغرب 11 أكلة حول العالم:

1- عيون التونا، اليابان

المحترفون في تناول الأسماك في مصر، هم الذين لا يتركون قطعة من لحم السمك من دون تناولها، لكن لا أحد منهم فكر يوما أن يتناول عيونها، غير أنه يقال إن طعمها يشبه طعم الحبار "السبيط".

2- البودنج الأسود، إفريقيا والأمريكيتين وآسيا و أوروبا

وهو عبارة عن دماء مجمدة مطبوخة مع البهارات وشحوم الماشية وفتات الخبز محشوة في جلد السجق.

3- فسيخ القرش، أيسلندا

تدفن جثث القروش في حفرة ليست عميقة، ويتم الضغط عليها بالحجارة لإخراج السوائل السامة التي تمكنها من البقاء حية في هذه المياه الباردة، وبذلك يكون تناول القرش آمنا.

وبعد ذلك يتم تعليق القروش في الهواء الطلق حتى تجف، ومن ثم تقدم إلى السفرة. وفي حال قدم إليك هذا الطبق ستجد رائحة نفاذة لسمك متعفن، وطعم غني بنكهة الأمونيا.

4- بيضة القرن، الصين

بالطبع الصينيون لا يخزنون البيض لمدة مائة عام، لكنهم يستطيعون الحصول على النتيجة نفسها، من خلال وضع البيض في مزيج من الطين والرماد والجير لبضعة أشهر، ليتحول الصفار إلى اللون الأخضر الداكن أو حتى الأسود، بينما يتحول اللون الأبيض إلى هلام شفاف بني غامق، وينبعث منها رائحة قوية من الكبريت والأمونيا.

5- بيض مخلل، بريطانيا

عبارة عن بيض مسلوق يترك ليبرد وتنقع في الخل، حتى يتسرب إلى داخلها، ليصبح طعم الصفار لاذعا بشدة.

6- الجنادب والجراد، السعودية وتايلاند

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في تايلاند، تؤكل الجنادب الكبيرة المبتلة بالملح والفلفل والفلفل الحار بعد قليها في إناء كبير.

أما في السعودية، فيشترون الجراد من أسواق الأفلاج، حيث يصل سعر الكيلو إلى 200 ريال (915 جنيها مصريا)، ويتم تحضيره على طريقة البطاطس المقلية، مع بعض الملح. وفي السعودية أيضا هناك من يأكلون الضباع والضب والسلاحف.

7- الفوجو، اليابان

من الوجبات الخطيرة حول العالم، نعم، فأي خطأ في عملية تحضيرها من الممكن أن يجعلها قاتلة، ويسمح فقط للطهاة المحترفين والمعتمدين بإعدادها، فهمي عبارة عن شرائح من سمك "البافرفيش" المنتفخ السام.

8- ستيك تارتار، فرنسا

لحم بقري عال الجودة بالبصل ومتبل بالـ"وورستر صوص" وبهارات أخرى، المشكلة أن اللحم يقدم نيئا ومزين بنصف بيضة نية أيضا، لكن لا تقلق، البطاطس مقلية.

9- التمساح، أستراليا جنوب آسيا، إفريقيا

لم يعد استخدام التماسيح قاصرا على الأحذية والحقائب النسائية، بل تعتبرها المناطق المذكورة طعاما شهيا.

10- أفعى الجرس المقلية، الولايات المتحدة

من الوجبات المفضلة في جنوب غرب الولايات المتحدة، ويقال إن طمها أشبه بطعم وجبة أرجل الضفادع المحبوبة في فرنسا. وينصح عند تناولها بغليها حتى ينفصل العظم عن اللحم، قبل غمسه في البيض وتتبيله بزيج من الملح والبقسماط.

11- شوربة السلحفاة، الصين وسنغافورة والولايات المتحدة

وهو عبارة عن قطع من لحم وجلد السلاحف في شوربة مع بعض الخضروات والتوابل.

والعديد من الأكلات الغريبة الأخرى، مثل نجوم البحر في الصين، وقلب ثعبان الكوبرا في فيتنام، والكلاب في كوريا والصين وفيتنام أيضا، والقطط في شرق آسيا.