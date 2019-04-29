14 طريقة بسيطة للقضاء على رائحة الفسيخ من الفم والمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

لا تكتمل فرحة المواطنين بعيد شم النسيم دون تناول الفسيخ والرنجة، ولكن بعد الاحتفال يظل سؤال " كيفية التخلص من بقاء رائحتهما القوية في أرجاء المنزل" يشغل بال ربات البيوت دائمًا، إضافة إلى الرائحة الكريهة للفم التي تزعج الكثير بعد تناول الفسيخ، لذا يقدم لكم "لايف ستايل الخليج 365" خلال السطور التالية حيلًا بسيطة للتخلص من تلك الروائح، وفقًا لموقعي "Wiki How" و"howtoremovethat"، المختص بالنصائح المنزلية والصحية.

1-البخور أو حرق قطعه من الخشب أو ورقة

الدخان الصادر من البخور أو من قطعة الخشب أو من الورقة حيل سريعة وفعالة، ومن أفضل طرق امتصاص روائح بقايا تناول الفسيخ والرنجة، لكن يجب على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية والربو الامتناع تماما عن تجريب تلك الطريقة.

2- قشر الليمون أو البرتقال

يعتبر قشر الليمون أو البرتقال من الطرق الفعالة في التخلص من روائح الفسيخ و الرنجة، فعليك بتجفيفه في الفرن، ثم وضعة في أرجاء المنزل.

3-الخل الأبيض

ضع نصف كوب من الخل الأبيض في إناء على النار، واتركه حتى يغلي، سوف ينتشر الدخان الصاعد من تلك الطريقة في كل أرجاء البيت، ويمتص كل الروائح غير المرغوب فيها، أو من خلال ملء وعاء من خل الطعام المركز، وتركه بالغرفة، وسوف تهرب الرائحة على الفور.

4- البيكنج بودرة

ضعي بعض البودرة من مسحوق "البيكنج بودرة" فوق الأسطح التي تنبعث منها رائحة أو في الغرفة ومسح طاولة الطعام به، وتترك لمدة حوالي ساعة، ثم ينظف المكان بماء الورد.

5- ماء الورد والمطهر والزيوت العطرية

يمكنك مسح أرضيات المطبخ والمنزل بماء الورد، أو مطهر الأرضيات، أو يمكن إضافة الزيوت العطرية إلى الماء خلال مسح الأرضيات، وستساعد على تعطير المنزل لساعات، ما يبعث في أركان المنزل رائعة الورد المنعشة، ويقضي على روائح الأسماك المملحة.

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6-القهوة

القهوة لها دو فعال في إزالة الروائح القوية بالبيت، وهذا يتم بأخذ القليل من القهوة المطحونة، ورشها على ورقة، ثم وضعها في المكان الذي تريد أن تتخلص من الرائحة الكريهة فيه ستعمل بذلك على امتصاص الرائحة.

7-الريحان والنعناع

يمكنك وضع باقات الريحان والنعناع الطازج، في أرجاء غرف المنزل لإضفاء رائحة طبيعية منعشة.

طرق القضاء على رائحة الفسيخ من الفم:

1-فرك اليدين (بالبن أو الليمون)

بعد غسل يديك بالصابون، قومي بفرك يديك جيدًا بملعقة من القهوة لمدة دقيقتين ثم اغسليها بالماء فقط، أو افركي يديك جيدا بالليمون، واحرصي على فرك أظافرك أيضا.

2- مضمضه الفم (بيكربونات الصوديوم، الخضروات، الشاي الأخضر، البقدونس)

3- وضع القليل من بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز على فرشاة الأسنان واستخدامها من خلال فرك الأسنان واللسان، والذي يعمل على الحفاظ على توازن حامضية الفم والتخلص من البكتريا المسببة للرائحة.

4- من المهم تناول الخضروات والفواكه الطبيعية التي تعمل على تنظيف الجهاز الهضمي، وبالتالي تعمل على التخلص من السموم المسببة لرائحة الفم الكريهة.

5- تناول كوب من مشروب الشاي الأخضر الساخن، لأنه يعمل على قتل البكتريا التي توجد بالفم وهذا لأنه يحتوي على مادة البولي فيينول والتي تقضي على البكتريا نهائياً، ورائحة الفم الكريهة.

6- تناول عصير البقدونس بعد وجبة الفسيخ يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، وكما أنه من الممكن مضغ القليل من أوراق البقدونس، التي تحتوي على مادة الكلوروفيل.

7- من الممكن أيضًا غلي المرمية، وتستخدمها كمضمضة طبيعية للتخلص من رائحة الفسيخ المزعجة بالفم.