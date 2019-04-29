تعرف على طريقة عمل "الكبسة باللحمة الضاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- تعتبر "الكبسة" من أهم الأكلات التى يتميز بها المطبخ الخليجى والمغربى، ويمكنكم من خلال الفيديو التالي معرفة طريقة إعداد طبق الكبسة الشهي بمذاقه الأصلي.

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