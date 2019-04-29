نشرت الفنانة الشابة، ديانا هشام، بطلة مسلسل "أبو العروسة" عدة صور تجمعها بالفنان الشاب محمد الشرنوبي، خلال سهرتهما بإحدى الحفلات الغنائية. وظهرت ديانا ببلوزة بيضاء مفتوحة، مع شعر منسدل، ومكياج بسيط لامع، وهي تحتضن الشرنوبي، متشاركان في غناء أغنيته الأخيرة "ده حتة من الخيال". مبدية سعادتها بتواجدهما سويا. Advertisements وتفاعل العديد من متابعي الفنانة على الصور معلقين: "هيغفلونا ويرتبطوا"، في حين أضافت أخرى: "شكلهم هيتخطبوا". وكانت ديانا شاركت في جزئي المسلسل الشهير "أبو العروسة"، في حين تألق الشرنوبي مؤخرا بمسلسل "كأنه امبارح". ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "شكلهم هيتخطبوا".. إطلالة جديدة لبطلة "أبو العروسة" بصحبة محمد الشرنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.