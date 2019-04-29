علامة UGG ّتعيدُ تقديم الحذاء الأيقونيّ لكن بنمط رياضي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ علامة أحذية البوت الدافئ، والمريح، والمفضلة لدى الجميع "UGG"، قد قرّرتْ أخيرًا، القيام ببعض التغييرات، عن طريق تقديم حذائها الأيقونيّ، بنمط الحذاء الرياضيّ.

وقد أعادتْ شركة صناعة الأحذية، التي يقع مقرّها في كاليفورنيا، تصميم حذاء البوت الشّهير عدّة مرّات، من خلال شراكات ذكيّة وراقية. ففي عام 2017، تعاونتْ مع المصّمم جيريمي سكوت، لتقديم مجموعة مرصّعة بالمجوهرات، جاهزة للحفلات، وبعدها تعاونتْ مع فيليب ليم، الذي أعاد اختراع بوت UGG بنمط "duck boot".

ولفصل خريف وشتاء 2018، تعاونتْ العلامة مع العلامة الرّائدة "Y Project"، لإنشاء تشكيلة من أحذية الأوغ العالية فوق الرّكبة، والمناسبة لكلا الجنسين. وقد كان تعاونًا ناجحًا، حيث قام العديد من المشاهير بارتدائها، مثل دوا ليبا وريهانا.

والآن، أعلنتْ العلامة الأمريكيّة عن تعاونها مع علامة ستايل الشارع Bape لتقديم تشكيلة من أحذية البوت الأيقونيّ، بنمط الأحذية الرّياضيّة المكتنزة لربيع، وصيف 2019.

مجموعة أحذية "UGG x Bape Sneakers"، التي عرضها مغنّي الرّاب، ليل وايني، في الحملة الإعلانيّة، وسيبلغ سعر هذه الأحذية في متاجر "Bape" في سيلفريدجز، 285 دولارًا، وتأتي مصنوعة من جلد الغزال، مزيّنة بشعار "UGG" من الخارج، وغنيّة بتفاصيل من جلد الغنم المدبوغ، مع نعل خارجيّ، مكتنز، ومبالغ فيه.