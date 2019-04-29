انت الان تتابع تفاصيل خبر 2000 سجين يضربون عن الطعام في السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 12:53 مساءً - شهد سجن في السودان إضراباً عن الطعام بمشاركة أكثر من 2000 سجين محكومين بقضايا عن المخدرات، للمطالبة بتخفيف عقوباتهم.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن السجناء أضربوا عن الطعام منذ الجمعة الماضي، وواصلوا إضرابهم حتى وجبة عشاء أمس الأحد، رغم تدخُّل سلطات السجن وطلبها منهم العدول عن الإضراب.

وبحسب موقع "السوداني"، فإن السجناء المضربين عن الطعام يطالبون بترتيب زيارة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والاستماع إلى أوضاعهم وسماع قضاياهم، لتخفيف العقوبات القضائية الصادرة بحقهم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

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وأوضح أن كثيراً من السجناء صادرة بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، وآخرين تصل أحكامهم إلى 20 عاماً.

كما شهدت الخرطوم، أمس الأحد، إضراباً محدوداً لقوات الشرطة، وهو ما أثر في حركة السير والخدمات التي تقدمها تلك القوات.

وشهدت أغلب الشوارع غياباً تاماً لرجال شرطة المرور، في حين تطوَّع مواطنون لتسيير الحركة في حدود المستطاع.

واستثنت دعوة الإضراب قطاع مكافحة المخدرات والجرائم العابرة للحدود والقارات مع حفظ الأمن والسلامة العامة للمواطنين، حيث يطالب عناصرها ببعض الإصلاحات.