4 طرق لاحتضان صيحة شورت "برمودا" في صيف 2019

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد عالم الموضة، عودة صيحة "شورت برمودا"، والذي يأتي بصورة ظليّة ضيّقة، وبطول يصل إلى الرّكبة، وشُوهد هذا "الشورت" لأوّل مرّة في مدارج ربيع وصيف 2019، ثم أصبحتْ جزءًا من إطلالات ستايل الشارع في أسبوع الموضة في كوبنهاغن، لربيع وصيف 2019. وقد استبدل شورت برمودا رسميًا "بالشورتات" القصيرة والتنانير القصيرة أيضًا، فأصبح من أبرز صيحات صيف 2019.
هنا 4 طرق لاحتضان صيحة شورت برمودا:
شورت بالخياطة الرّاقية
ارتدي "شورت برمودا" بخياطة راقية، مع بلوزة منسدلة، وزوج من كعب الهرّة، للحصول على إطلالة مسائية مُنعشة، أو ارتديه مع زوج من الصّنادل، وسترة بلايزر، للحصول على إطلالة صيفيّة جذّابة، أما إذا كنتِ جريئة بما يكفي، يمكنكِ ارتداؤه مع سترة هوديي، وزوج من أحذية الأوكسفورد الأنيقة.
شورت راكب الدّرّاجة الهوائيّة
على الرّغم من أنّ "شورت" راكب الدّرّاجة الهوائيّة في العام الماضي، كان متاحًا بقماش السبانديكس الضّيّق، إلا أنّ هذا الصّيف أصبح متاحًا بأقمشة أكثر سمكًا، وبحجم واسع قليلاً، ويمكنكِ ارتداؤه مع حذاء الأب الرّياضيّ وقميص تيشرت، أو قميص مصبوغ، وزوج من الصّنادل المسطّحة.
شورت الدنيم
يمكنكِ أيضًا، اختيار "شورت برمودا" بقماش الدنيم، ويمكنكِ تنسيقها بنفس طريق تنسيقكِ لبنطلون الدنيم المفضّل لديكِ، ومع ذلك ننصحكِ بتنسيقه مع الكعب العالي، والاكسسوارات الجلديّة اللامعة.
الشورت الزين بالشّعارات والطبعات
ارتداء طبعات الشّعار، أو الأزهار من الخصر حتى الرّكبة، ليس أمرًا سهلاً، ولكن "شورت برمودا" يسهّل عليكِ هذه المهمّة، ويمنحكِ إطلالة أكثر تميّزًا.
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