إطلالات تتسم بالغرابة لـ"كاتي بيري" خلال مهرجان "جاز فيست"

ظهرت المغنية كاتي بيري في مجموعة من الملابس الغريبة في مهرجان الموسيقى جاز فيست في نيو أورليانز بعد ظهر السبت، وارتدت المغنية البالغة من العمر 34 عاما على المسرح عددا قليلا من الملابس المختلفة وتميز جميعها بالغرابة، وقبل توجهها إلى الحفل شاركت صورة لها عبر "إنستغرام" وهي تختار الطعام الشهي الذي تقدمه إحدى عربات الطعام المتنقلة في كريسينت سيتي.

وصعدت بيري على المسرح مرتدية فستانا مكشوفا يشبه مفاتيح البيانو، ثم خلعت فستانها على المسرح، لتظهر مع جامبسوت سوداء لامعة بها رسوم لمفاتيح البيانو من جانب واحد فقط، وأكمام وردية وجيتار كهربائي باللون الوردي، وفي إطلالة أخرى ارتدت المغنية على المسرح فستانا فضي اللون مع أجنحة متصلة بالظهر.

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يذكر أن كاتي بيري أعلنت خطبتها للممثل أورلاندو بلوم في يوم عيد الحب هذا العام، مع علاقة رومانسية بدأت في عام 2016، ومع ذلك ليتم بعد تحديد موعد لحفل الزفاف، لكن في نفس التاريخ أعلنت فيه خطبتها أصدرت أغنية جديدة، 365 مع زيد، وتزوجت المغنية سابقا من الممثل الكوميدي راسل براند في عام 2010 وانفصلت عنه عام 2012.

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