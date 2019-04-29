زبدة الشيا.. مفتاح جمال البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

تمثل زبدة الشيا (Shea Butter) مفتاح جمال البشرة؛ حيث إنها تعمل على تهدئة البشرة المتهيجة وتمنحها ملمسا مخمليا ومظهرا مشدودا يشع شبابا وحيوية.

وأوضح خبير التجميل الألماني باتريك مالدينجر أن زبدة الشيا غنية بفيتامين E، الذي يعمل على إبطاء شيخوخة الخلايا باعتباره واحدا من أهم مضادات الأكسدة.

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كما تحتوي زبدة الشيا على البيتا كاروتين المعروف أيضا بفيتامين A، الذي يندرج أيضا ضمن مضادات الأكسدة، وهو يعمل على تقوية جهاز المناعة وتعزيز نمو الخلايا.

وأشار مالدينجر إلى أن زبدة الشيا تحتوي على مادة "آلانتوين"، التي تعمل على تثبيط الالتهابات وتجديد الخلايا، كما أنها تساعد على تهدئة البشرة المتهيجة وتخفيف الحكة وترطيب البشرة الجافة.

وتزخر زبدة الشيا أيضا بحمض اللينولييك، الذي يتمتع بتأثير مهدئ ومرطب للبشرة، كما أنها تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 ذات التأثير المثبط للالتهابات.