تمثال نصفي بـ2.5 مليون يورو.. هذه قصته

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بيع تمثال نصفي للنحات الإيطالي أنطونيو كانوفا الرائد في تيار الكلاسيكية الجديدة، مقابل 2,5 مليون يورو خلال مزاد في موناكو، على ما أعلنت دار المزادات في مونتي كارلو.

هذا التمثال النصفي المصنوع من الرخام والبالغ طوله حوالي أربعين سنتيمترا يمثل حفيدة ملك فرنسا لويس الثاني عشر لوكريس ديست التي عاشت في القرن السادس عشر، وفق ما نشره موقع "العربية".

وكانت قيمة العمل تقدر بين مليوني يورو ومليونين ونصف المليون، وقد انطلقت المزايدات عند سعر 1,5 مليون يورو.

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وأشار رئيس دار المزادات في مونتي كارلو فرانك باي إلى أن التمثال النصفي بيع لـ"بريطاني هاوٍ لجمع القطع الفنية له ارتباطات بموناكو".

هذا التمثال النصفي العائد للعام 1821 لم يقدَّم في معارض عامة منذ 1928 في نيويورك، وهو كان مملوكا قبل هذا المزاد لشخص سويسري كانت عائلته تملك هذا العمل منذ اشترته من بارون إنجليزي في القرن التاسع عشر.

وكان أنطونيو كانوفا (1757 - 1822) الذي تعلّم فن النحت في البندقية، من أشهر النحاتين في عصره.

وقد لقب بـ"فيدياس الجديد" بفضل قدرته على استخدام الرخام ليأخذ شكل الجسم البشري.