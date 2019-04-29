انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: قتيل و7 جرحى في هجوم قرب كنيسة بأمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 09:54 صباحاً - قَتل مسلحٌ وأصاب 7 أشخاص، مساء أمس الأحد، في هجوم مسلح استهدف تجمُّعاً لمواطنِين قرب كنيسة في ولاية بالتيمور الأمريكية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم، أن مسلحاً أطلق النار عشوائياً على مواطنين كانوا قد تجمعوا في حفل شواء بالحي الغربي في مدينة ماريلاند بالولاية.

وقال مفوض الشرطة في الولاية مايكل هاريسون، إن رجلاً اقترب من الناس وأطلق النار معتمِّداً، واصفاً الحادث بأنه "مأساوي للغاية وجبان جداً"، دون أن يوضح دوافع مُنفذ الهجوم.

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ويأتي إطلاق النار، بعد أسابيع من أداء هاريسون اليمين مفوضاً لشرطة بالتيمور، حيث وعد بجعل المدينة أكثر أمناً، وقيادة الوزارة من خلال الإصلاحات التي يتطلبها قرار الفيدرالية.

وبالتيمور واحدة من أفقر الولايات المتحدة، وشهدت وقوع أكثر من 300 جريمة قتل في العامين الماضيين، بحسب الصحيفة ذاتها.

وقبل يومين، أطلق مسلحٌ النارَ داخل كنيس يهودي في ولاية كاليفورنيا؛ وهو ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة، بينهم حاخام.