انت الان تتابع تفاصيل خبر انفجار هائل بمحيط مطار هيثرو في لندن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 09:54 صباحاً - اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الأحد، في العاصمة البريطانية لندن، من جراء انفجار هائل وقع في محيط مطار هيثرو.

وذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن انفجارات سمع دويها في موقع صناعي قرب مطار هيثرو، أعقبها ارتفاع عمود من الدخان الأسود، وهو ما يدل على حريق هائل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان ونشطاء صوراً ومقاطع فيديو وثقت لحظة تصاعد أعمدة الدخان نتيجة الحريق الذي لم تُعرف أسبابه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عشر عربات إطفاء و70 إطفائياً كانوا في المكان لإخماد الحريق، الذي يقال إنه في "مستودع فحم قديم".