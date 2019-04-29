الامارات | بالفيديو... تعرف الى مشروع "لئلا ننسى" في "معرض أبوظبي الدولي للكتاب"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت المنسقة لمشروع مبادرة "لئلا ننسى" اسراء الكمالي، إن هذه المبادرة تأتي لربط الحاضر بالماضي عبر كتب وفنون متنوعة تحاكي بلادنا الإمارات بطريقة مختلفة. وأضافت الكمالي التي تعرض منتجات هذه المبادرة في معرض أبوظبي للكتاب "من خلال البحث بالذاكرة نعمل على تجميع جوانب من ثقافة الشعب الإماراتي وتسجيلها وتصنيفها وحفظها" مؤكدة في حوار مع "الإمارات اليوم" "ان هذه المبادرة تدعم مشاريع تعليمية وفنية في مجالات الأرشفة و الأبحاث والمعرض والنشر وانتاج الأفلام" شاهد الفيديو: طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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