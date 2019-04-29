حفلات زفاف لـ"عشاق" وافدين من جنسيات مختلفة في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

قد يكون تخطيط حفلات الزفاف من أكثر التجارب تشويقاً وإرهاقاً في حياة المرء، فمن قائمة الطعام، وترتيب مقاعد الجلوس، إلى اختيار "الكيك"، ولون الورود، هنالك الكثير من التفاصيل للاهتمام بها، ولذلك، تخيل إذا كان حفل الزفاف لزوجين من ثقافتين مختلفتين وبلدين بعيدين.

وخلال عمل المصورة الفوتوجرافية نبيلة هدى، في التصوير الفوتوجرافي، كانت المصورة البنغالية، تتخصص في مجال أسلوب الحياة، وصور البورتريه، ولكنها أرادت أن "ترى وتشعر بالمزيد"، وفقاً لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وخلال تصوير حفلات الزفاف، قالت هدى إنها أصبحت جزءاً من قصة، "وأصبحت أوثق حدثاً مفعم بالحياة والسعادة، والحيوية، والألوان، والعادات، والمعتقدات، ولكن، الأهم من ذلك، الحب".

وفي حديثها عن حبها لتوثيق حفلات الزفاف لأزواج من بلدان وثقافات مختلفة، قالت هدى: "أظن أنه تعلمنا تقدير الاختلافات بيننا خلال نشأتنا في الإمارات العربية المتحدة. ولقد أتينا من مختلف نواحي الحياة.. وأظن أن ما يذهلني هو كيفية إيجاد شخصين طريقة للتواصل من أجل الكشف عن مصائرهما".

وتضمن عملاء المصورة العديد من الأزواج متعددي الثقافات، ومنها عروسة جزائرية-فلسطينية مع عريسها الإيرلندي، وعروسة إماراتية مع عريسها البرتغالي، وعروسة فلبينية وعريسها المغربي، وعروسة عراقية مع عريسها البريطاني، وغيرهم كثر.

ولا توافق المصورة مع الأشخاص الذين يعتقدون أن عقد قران شخصين من ثقافات مختلفة لن يتسم بالاتحاد ذاته الذي يوفره عقد قران شخصين من الثقافة ذاتها، وشرحت قائلةً: "هذا الأمر بعيد عن الحقيقة.. بل يمكن استخدام الاختلاف في التقاليد بين الثقافتين لسد أي فجوات بينهما، وخلق نطاق أوسع للتفاهم".

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ويتبين الجانب المتعدد الثقافات لحفلات الزفاف التي توثقها هدى من خلال أزياء الزوجين، والموسيقى التي يختارها الثنائي، إضافةً إلى الديكور، وقائمة الطعام.

وإذا رغب الزوجان في عرض مزيجهما الثقافي مثلاً، فيمكنهما ارتداء زيين من كل ثقافة خلال فترة الحفل، وقام بذلك زوجان عملت معهما، رغبا بإظهار الثقافتين الإندونيسية والمغربية.

واختار بعض الأزواج عرض مزيجهم الثقافي خلال اختيارهم للموسيقى، مثلما قام زوجان تنزاني وروسي به.

واختار آخرون، مثل العروسة العراقية وعريسها البريطاني، تزيين كعكتهما بأعلام بلدهما.

ومن ناحية الطعام، أكدت المصورة ضاحكةً أن حفلات الزفاف متعددة الثقافات توفر "بوفيه" رائع.

ومن خلال صورها التي توثق العشاق من مختلف الثقافات، تبين هدى أنها لا تزال تؤمن بقدرة الحب والاتحاد على كسر الحدود والحواجز.

وبصفتها مصورة في مجال الأعراس، قالت هدى: "واجبي هو أن أُبين في صوري العالم المثالي الذي يمكننا أن نخلقه، في حال وضعنا الحب الذي نكنه لبعضنا البعض فوق كل شيء".