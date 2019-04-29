الكحل الاسود يعود بقوة هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 أبريل 2019 06:48 صباحاً - يحضر الكحل الاسود دائما في المكياج. هذا الموسم، يعود بقوّة ليضيف سحراً على العينين يعجز عنه أيّ لون آخر.

مهما كان لون العينين، شكلهما، فـ الكحل الاسود له حضور طاغٍ لا ينافسه عليه لون، وهذا ما شاهدناه على منصّات عروض الازياء.

شاهدي صور مكياج الكحل الاسود واتبعي هذه النصائح:

•طبّقي الرموش المستعارة لإنجاح ماكياجكِ الأسود.

•أضيفي لمسة برّاقة على كامل الظلال السوداء لبريق ملفت وجذّاب.

• أرفقي اللّون الأسود على العينين بأحمر شفاه بلون أحمر لإطلالة Retro تشبه نجمات هوليوود. Advertisements

•افركي الظلال السوداء على كامل الجفون الخارجيّة بتقنيّة دائريّة أنيقة.

•جرّبي اللّون الأسود المائل إلى الرماديّ الداكن على الجفون المتحرّكة السفلى ومدّيها إلى الخارج لتمنحكِ سموكي جميلا.

•جرّبي ال أيلاينر العريض باللّون الأسود مع السموكي الأسود لإطلالة كحل أسود دراميّة وآسرة. تابعي أيضاً: طريقة رسم الحواجب بقلم الكحل 8 حيل لتحافظي على ثبات الكحل بعينيك اختاري قلم الكحل المناسب لك هذا الصيف من "الخليج 365 مول"

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