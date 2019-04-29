روتين العناية بالشعر في شهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 أبريل 2019 06:48 صباحاً - خلال شهر رمضان هناك روتين عناية بالشعر عليك التقيّد به لحماية شعرك من الجفاف والتلف، خاصة أن نسبة المياه التي تدخل إلى جسمك تصبح قليلة، ومع غياب أنواع كثيرة من المأكولات يفقد الجسم بعض الفيتامينات ما يؤثر بدوره على صحة الشعر.

في ما يأتي بعض الخطوات التي ننصحك باتباعها خلال شهر رمضان للحفاظ على شعر نضر ومشرق:

1- الاستحمام جلسة تدليك

حوّلي وقت الاستحمام إلى جلسة تدليك لفروة رأسك، تنشّط الدورة الدموية وتساعد على نموّ الشعر بشكل صحّي وسريع. استخدمي شامبو بتركيبة مغذيّة وناعمة وحاولي قدر الإمكان تجنّب المستحضرات التي تحتوي على تركيبات كيميائية.

2- رطّبي شعرك

يحتاج الشعر، تماماً كالبشرة، إلى الترطيب كي يحافظ على مظهره الناعم وكي تحميه من التقصّف والتلف. بعد غسل الشعر جيداً من الشامبو، استخدمي كونديشينير للعناية بالشعر وترطيبه. هذه الخطوة يجب أن تتمّ مع كل عملية استحمام كي يبقى شعرك حريريّ الملمس.

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3- الزيوت الطبيعية أفضل علاج

لا يختلف اثنان على أهمية الزيوت الطبيعية في العناية بالشعر. وهناك الكثير من أنواع الزيوت التي تساهم في تغذية الشعر وتكثيفه وفي إضفاء لمسة نعومة على ملمسه. زيت الزيتون وزيت اللوز من أكثر الزيوت التي تساعد في تنعيم الشعر وتغذيته، كما يعمل زيت الخروع على تغذيته وتكثيفه. بالإضافة إلى زيوت أخرى تلعب دوراً فعالاً في حماية الشعر من التلف وتدخل في تركيبة الكثير من المستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر.

4- العناية الأسبوعية

بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية التي سبق أن ذكرنا لك بعضاً منها، تجدين في الأسواق أنواعاً كثيرة من الأقنعة المخصّصة للعناية بالشعر، منها ما يأتي بتركيبة الكريمات الغنيّة ومنها ما يكون بتركيبة الزيت أو المصل. تساعد هذه الزيوت على منح شعرك الغذاء الذي يحتاجه من خلال عناية مكثّفة تدخل إلى جذوره وتغذيها. اختاري القناع حسب حاجتك، هناك أقنعة مرطّبة وأخرى مغذية وأخرى معالجة...