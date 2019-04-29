بالفيديو| "اسكت يا بوقي وفي واحد بيتفرج عليا".. عفوية شيرين عبدالوهاب مستمرة في الرياض

مازحت الحضور بتلقائيتها المعروفة، الذي استقبل تعليقاتها "العفوية" بالضحك والتصفيق، لمدة ساعتين متواصلتين أطربت فيها الفنانة شيرين عبدالوهاب الجمهور السعودي بعذوبة صوتها، خلال إحدى حفلاتها الغنائية، التي خطفت فيها الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية التي جعلتها تشبه "أميرات الأفلام الكارتونية".

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اسكت يا بؤقي

"شكلك هتبعتيها لحد يا أروبة".. هكذا مازحت الفنانة المصرية إحدى الفتيات الحاضرات، بعد أن لبت رغبتها بغناء "أنا كلي ملكك"، متابعة حديثها: "اسكت يا بؤي"، ملمحة للأزمات التي تعرضت لها في مصر بسبب "سقطات لسانها" المتكررة، آخرها قرار نقابة الموسيقيين بوقفها عن الغناء، لاتهامها بالإساءة إلى مصر في حفل البحرين، والتحقيق معها.

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قبلات للجمهور

تفاعلت "شيرين" مع الجمهور بتوزيع قبلات عليهم من حين لآخر، عقب انتهاء بعض أغانيها، معبرة بذلك عن حبها لهم، وشكرها على دعمهم لها.

في واحد بيتفرج عليا

تعليق ساخر، وجهته الفنانة لأحد جمهورها المتواجد في الحفل، قائلة: "في واحد بيتفرج عليا وعينيه مقفولة.. تقريبا في ياباني جاي يشفني"، وسط تفاعل الحضور بالضحك.

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لابسة فستان العيد

عبرت شيرين عن إعجابها بتفاعل الجمهور معها بطريقتها الخاصة، قائلة: "أنتم حلوين قوي.. وأنا لابسة فستان العيد"، بعدها قدمت "ما شربتش من نيلها" التي أشعلت أجواء الحفل.

وأحيت شيرين عبدالوهاب، مساء أمس السبت، حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض، في حضور أكثر من 3500 فرد، وبدأت حفلها: "النهاردة من أحلى أيام حياتي.. والسعودية منورة ديما بأهلها الكرام".

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