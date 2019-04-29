متصل لعمرو أديب: "طلقت 3 مرات بسبب صراحتي.. والصريح هو اللي بيتدب"

طرح الإعلامي عمرو أديب، والفنانة رجاء الجداوي، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، سؤالا حرجا للمشاهدين: "هل تصارح شريك حياتك بكل حاجة؟".

وقال متصل يدعى "مصطفى" من القاهرة، إنه طلق 3 زوجات بسبب صراحته معهم، "أنا طلقت 3 مرات بسبب الصراحة والصريح هو اللي بيتدب".

وأوضح أن زوجته الأولى أخبرها بدخله كامل وأرباحه ما تسبب في طمعها، وأدى ذلك لانفصاله عنها، مشيرًا إلى أنه طلق زوجته الثانية لنفس السبب.

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وأشار المتصل إلى أنه لم يخبر زوجته الحالية بدخله الحقيقي حتى لا يقوم بتطليقها هي الأخرى، متابعا:"بحاول اتكيف مع الوضع علشان أعرف أعيش".

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