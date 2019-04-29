رئيس جمعية "طب الأطفال": ترجمنا بكاء الأطفال.. و"10% منهم رزلين"

قال الدكتور أحمد السعيد، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، إن "الطفل عند ولادته تكون لغته البكاء".

وأضاف "السعيد"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن البعض سجل بكاء الأطفال وقدم ترجمة له، مشيرًا إلى أن بكاء الطفل الجائع غير بكاء الطفل المريض، وأن الأم تستطيع تمييز بكاء الطفل بعد فترة.

وتابع: "90% من الأطفال لما يتحط على صدر الأم 10 دقايق يرضع، والناحية التانية دقيقتين تلاتة بيشبع، وينام لكن في 10% منهم (طفل رزل)، واسمه علميًا كده لأنه بياخد بق ويعيط ومبيكملش الرضعة ويفضل يعيط، وده حظ ودي نسبة قليلة قوي".

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وأكد رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، أن الطفل لا يبكي إلا إذا كان جائعا أو عطشانا أو يعاني من الحر أو تعرض للدغ نموسة أو سمع صوت مزعج وعالي.

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