استشاري تغذية: تناول الحوامل فسيخ ورنجة قد يؤدي لوفاة الجنين

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، إنه يجب على السيدات الحوامل عدم تناول الفسيخ والرنجة لعدم التأثير على الجنين، بسبب ارتفاع الضغط، بالإضافة إلى تجنب عدم حدوث أي حالات تسمم تؤدي إلى القضاء على الطفل.

وحذر "ناجي"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مرضى الفشل الكلوي من تناول الفسيخ والرنجة، وكذلك مرضى الأورام الذين يخضعون إلى جلسات الكيماوي، ممنوعون من تناول تلك الأكلات بالإضافة إلى مرضى القلب.

وتابع: "مرضى الضغط العالي يمكن أن يأكلون الفسيخ والرنجة بشرط عدم الإكثار فيه، بالإضافة إلى أخذ الدواء قبل تناول الطعام".

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