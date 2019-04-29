لماذا تلتهب اللثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يعد التهاب اللثة من متاعب الأسنان الشائعة. فما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة على هذه الأسئلة أوضح الدكتور ديرك كروب أن البكتيريا تهاجم اللثة وتتسبب في التهابها، مشيرا إلى أن أعراض التهاب اللثة تتمثل في تورم اللثة واحمرارها وتعرضها للنزيف.

وأضاف طبيب الأسنان الألماني أن التهاب اللثة له أسباب عدة، على رأسها العناية غير الكافية بالفم، الأمر الذي يساعد البكتيريا على التكاثر ومهاجمة اللثة.

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ومن الأسباب الأخرى: نقص فيتامين C والتدخين، بالإضافة إلى بعض الحالات الصحية كالحمل وبعض الأمراض كالسكري.

ولمواجهة التهاب اللثة ينصح كروب بالعناية الجيدة بالفم، وذلك بتنظيف الأسنان بمعدل مرتين يوميا بواسطة فرشاة ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مع تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة خيط الأسنان بمعدل مرة واحدة يوميا.

كما ينبغي أيضا استعمال غسول فم يحتوي على مواد فعالة تقضي على البكتيريا، بالإضافة إلى تحفيز إفراز اللعاب من خلال تناول الأغذية، التي تحتاج إلى المضغ الجيد مثل التفاح والجزر.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج التهاب اللثة، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ نظرا لأن التهاب اللثة قد يتفاقم مسببا الإصابة بالتهاب دواعم السن، الذي بدوره يتسبب في تساقط الأسنان.