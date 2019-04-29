4 فساتين لا تتخلى عنهم الدوقات و الأميرات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 أبريل 2019 04:40 صباحاً - أصبحت الأزياء الملكية تحتل اهتماماً كبيراً من قبل العامة، ليس فقط لأناقتها، لكن لأنها أصبحت أقرب لأي امرأة عادية، بل وملهمة للباحثات عن الأزياء الراقية.

رغم أن لكل امرأة أسلوب خاص في الموضة، إلا أن هناك قواعد تتحكم في الأزياء الملكية. كما يتضح، فإن الأميرات والملكات والدوقات في إنجلترا والأردن وإسبانيا غالبًا ما يتبعون نفس القواعد، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاختلافات الشخصية.

من القطع الأساسية في خزانة نساء الحياة الملكية هو الفستان، ولاحظنا أن هناك 4 موديلات لا تتخلى عنهم الأميرات و الدوقات، يمكنكِ اعتمادها لتبدين في أناقة نساء القصور.



1-الفساتين الميدي الموردة



يبدو أنكِ بحاجة لشراء فستان ميدي مطبع بالورود ليس فقط لأنه قطعة ربيعية تجلب الحياة لإطلالتكِ، بينما لتقليد أشهر الملكت والدوقات.

اختارت ملكة إسبانيا، ليتيسيا، أن تعتمد فستان مطبع بورود كبيرة الحجم، وهو ما جاء مناسب لقوامها الممشوق، في حين ذهبت دوق كامبريدج، كيت ميدلتون إلى فستان بتوقيع علامة برادا Prada مزين بورد صغيرة باللون المرجاني البارز هذا العام على خلفية خضراء، كما زينه رباط العنق الذي عقدته الدوقة على شكل فيونكة.





2- فساتينالبليزر

ظهر الفستان المستوحى من تصميم السترات الرسمية "البليزر" كقطعة رائجة هذا العام، خاصة بين النجمات، لكن المفاجيء أن يكون هذا التصميم العصري ضمن الأزياء الملكية.

اعتمدت دوقة ساسكس فستان مستوحى من تصميم البليزر بياقات رسمية وصدرية مزدوجة، واللافت أنها كسرت قواعد الأزياء الملكية باعتماد فستان قصير كهذا.

أما ملكة إسبانيا ،ليتيسيا، فاعتمدت الصيحة نفسها لكنها أخفت ساقيها بزوج من الجوارب السوداء التي تعد قطعة غير مفضلة بين الملكات أو نساء العائلات المالكة بشكل عام.

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3-فساتين الكاب الملكي

تعرف التصاميم المزينة بأوشحة منسدلة من الكتفين باسم الكاب الملكي، ربما لما له من أناقة ورقي، لذلك ليس غريباً أن هذه الفساتين، ضمن القطع المفضلة لدى الدوقات والملكات.

تميل كيت ميدلتون إلى الفساتين المصممة بكاب منسدل من الكتفين، لذلك ظهرت بها أكثر من مرة، لكنها اختياراً مقتصراً على المناسبات المسائية فحسب. كذلك هي اختيار متكرر لدى الملكة رانيا والأميرة السعودية دينا الجهني عبد العزيز.





4- فساتين مستوحاة من المعطف

إذا كانت الفساتين المستوحاة من تصميم البليزر اختيار لا يناسب قواعد الأزياء الملكية، فعلى العكس، فإن الفساتين المستوحاة من تصميم المعطف تناسب نساء القصور تماماً، فهي تصاميم وقورة وتمتد إلى تحت الركبة.

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