أزياء مقلّمة لإطلالة صيفية منعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 أبريل 2019 04:40 صباحاً - توحي التقليمات على اختلاف أحجامها واتجاهاتها، أفقية كانت أم عمودية، بإطلالة حيوية ومنعشة. وقد برزت التقليمات في مجموعات ربيع وصيف 2019 بألوان متنوّعة زيّنت إطلالات العارضات وأضفت الكثير من المرح على العروض.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: VIVETTA, JOSEPH, FRANCESCO RUSSO, MARNI, SACAI, JACQUEMUS, OFF WHITE, LIVIANA CONTI, ALEXANDRE BIRMAN, WANDLER, LE PETITE LUNETTE ROUGE, D. EXTERIOR, MATTHEW ADAMS DOLAN, MANOLO BLAHNIK, MARY KATRANTZOU

قميص من Vivetta. السعر 463$

تنورة من Joseph. السعر 405$

حذاء من Francesco Russo. السعر 1130$

حقيبة من Marni. السعر 2227$

تنورة من Sacai. السعر 783$

توب من Jacque Mus. السعر 133$

حذاء من Off-White. السعر 580$

فستان من D.Exterior. السعر 702$

حقيبة من Wandler. السعر 857$

حذاء من Alexandre Birman. السعر 730$

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توب بتقليمات عرضية. السعر 610$

سروال باللون الكحلي المقلّم. السعر 212$

كلاهما من Liviana Conti

حقيبة من Wandler. السعر 1147$

نظارات شمسية من La Petite Lunette Rouge. السعر 617$

توب من القطن الأبيض. السعر 238$

تنورة طويلة ومقلّمة. السعر 397$

كلاهما من D.Exterior

سترة من Mathew Adams Dolan. السعر 1020$

فستان من Jacquemus. السعر 1340$

حذاء من Manolo Blahnik. السعر 1010$

فستان من Mary Katrantzou. السعر 1343$