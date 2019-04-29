موضة عبايات رمضان 2019.. الصور ستضعكِ في حيرة!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 أبريل 2019 04:40 صباحاً - بدأت مدونات الموضة على انستقرام بعرض موديلات العبايات المختلفة، لتلهم الصبايا اطلالات مختلفة وخيارات كثيرة، لما سوف ترتدينه من هذه التصميمات برمضان 2019. وقد أحببنا أن نعرض لكِ مجموعة من أجدد عبايات البلوجرز المميزة على انستقرام، سوف تضعكِ في حيرة حول أيّ الموديلات سوف تعتمدينها بالشهر الكريم.





العبايات بخامات الشيفون الخفيفة



ظهرت الفاشينيستا حنين الصيفي بعباية باللون الأسود مع أكمام واسعة، بخامة الشيفون الحريرية، والتي سنجدها كثيرًا بشهر رمضان بموديلات العبايات، لفتنا الإطار باللون الأخضر للعباية، الذي أضاف أناقة وجمالًا للتصميم، مناسِبة لكل أجسام الصبايا مع تصميمها الواسع، ستكون رفيقتكِ طوال النهار.



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العبايات المخططة مع ألوان الربيع



كالتي اعتمدتها الفاشينيستا فاطيمة، بدرجات الأبيض مع البيبي بلو، كنا نشاهد تلك التصميمات من قبل على البحر، لكننا سنجده في الشهر الكريم، بخاصة مع اكسسوارات الشراشيب التي أضافت بعض اللمسة الرمضانية للعباية.





العباية القفطان مع حزام الخصر



إذا كنتِ لا تميلين كثيرًا لاعتماد القفاطين بسبب تطريزاتها الكثيرة، فلِمَ لا تختارينها كالعباية من البلوجر روان، مع بعض التطريزات بالخيوط الذهبية البسيطة، مع حزام الخصر، نسقت معها حجابًا وصندلًا باللون الأبيض.



عبايات بتصميمات جريئة ومكشوفة بالعزائم الخاصة بالمنزل، أو للصبايا غير المحجبات، يمكنكِ اختيار العبايات المكشوفة، كالتصميم من الفاشينيستا جوري، مع الأكتاف المنسدلة، مزركشة ومخططة بالألوان الميتالك، نسقي معها صندلًا بكعب عالٍ، مع كلتش فضي إن اعتمدتِها بالعزائم الرمضانية.

بهذا الألبوم أيّ تصميم وقع اختياركِ عليه لترتديه في رمضان 2019؟.