حضري لأسرتك "تورتة الملفيه" اللذيذة، ذات المذاق المميز في منزلك، بدلا من شراءها من الخارج، لضمان جودتها وتوفير تكليفتها.

وإليكِ طريقة تجهيزها بالمنزل، على طريقة الشيف سالي فؤاد:

طريقة عمل تورتة الملفيه:

المقادير:

عجينه باف باستري

كريمة حلواني

كريمة مخفوقة

كريمة حلويات سائلة

فواكه مشكلة

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شيكولاتة بيضاء مبشورة

صوص شيكولاتة

طريقة التحضير:

قومي بخلط الكريمة المخفوقة، وكريمة الحلوانى جيدا، ثم ضيفي الفواكه المُقطعة، وضعيهما بكيس الحلواني المخصص لها.

على نار هادئة ضعي الكريمة السائلة، وضيفي الشيكولاتة البيضاء لها، حتى تذوب تماما.

احضري صينية غير قابلة للالتصاق، وضعي بها ورق زبدة، ثم افردي عليها عجينة الباف باستري، وقطعيها حسب رغبتك، مع عمل فتحات باستخدام الشوكة.

ضعي خليط الكريمة والفواكه بين طبقات الباف باستري، يفضل عنل ثلاث طبقات.

أدخلي الصينية الفرن وانتظري حتى ينضج الخليط.

عقب خروج التورتة من الفرن، ضعي خليط الكريمه والشيكولاته علي الوجه، وانتظري يبرد، ثم زينيه بصوص الشيكولاتة.

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