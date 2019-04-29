طريقة عمل سلطات الطحينة

لا يمكن الاستغناء عن الطحينة في أي مائدة طعام، ويمكن عن طريقها صنع متبل الباذنجان، والبعض يضيفها إلى السلطات، وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل سلطة الطحينة.

سلطة الطحينة بالزبادي

المكونات

ربع كيلو طحينة.

كوب زبادي.

ثلاث حبات ثوم.

ملعقة خل.

خمس ملاعق زيت زيتون.

نصف حبة ليمون.

فلفل أسود، ملح، بهارات.

بقدونس للتزيين.

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط يتم هرس الثوم جيدا مع لبن الزبادي ثم تضاف كمية الطحينة، وتخلط جيّدا، وفي وعاء آخر يعصر الليمون مع الخل والقليل من الماء ويضاف زيت الزيتون ويخلط جيّداً.

وتضاف البهارات مع الفلفل الأسود والملح وتقلب المكونات، وتضاف إلى خليط الطحينة، وتضرب في الخلاط مرة أخرى حتى يتجانس الخليط، ويزين وجه سلطة الطّحينة بالبقدونس، وأحيانا تضاف الشطة إلى هذه الخلطة.

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سلطة الطماطم بالطحينة

المكونات

ثلاث حبات طماطم.

ثلاث حبات خيار.

نصف كوب طحينة.

عصير حبة ليمونة.

ملح.

نعناع أخضر أو ناشف حسب الرغبة.

ملعقين بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

تغسل الخضراوات جيداً وتقطع إلى مكعبات وتوضع في وعاء، وتضاف إليها كمية الطحينة وعصير الليمون والنعناع الأخضر والبقدونس والقليل من الملح، وتقلب المكونات جيداً وتقدم السلطة بجانب الأطباق الرئيسية.

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