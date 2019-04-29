"بلاها كوافير".. خطوات بسيطة لتحضير الشمع في المنزل

الشعر الزائد من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة لكثير من الفتيات، إذ يرغبن عادة في إزالته، وتذهب بعضهن للكوافير لإزالته، لكن توجد بعض الطرق المنزلية التي تمكنهن من عمل ذلك في المنزل.

فالشمع هي الطريقة الأكثر شيوعًا بين الفتيات لإزالته في المنزل، ويمكنك تحضير "الشمع" في المنزل، بخطوات بسيطة عرضها موقع "وان جود ثينج":

مكونات تحضير الشمع:

كوب السكر.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

ملعقة كبيرة ونصف من عصير الليمون.

مقياس للحرارة.

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أعواد خشبية.

شرائط قماشية.

طريقة تحضير الشمع في المنزل:

- الخلط بين السكر مع الماء والليمون في وعاء مناسب.

- تسخين الخليط على درجة حرارة منخفضة حتى تصل حرارته إلى 245 درجة حرارية، لكن يجب الحرص على ألا يغلي المزيج لفترة طويلة أو أن تزيد الحرارة عن 245 درجة.

- رفع الخليط عن النار وترك الشمع يبرد.

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