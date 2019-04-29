أخصائي نساء وتوليد يحذر الحوامل من تناول الفسيخ والرنجة: "تضر بالجنين"

حذر الدكتور لؤي محمد، أخصائي النساء والتوليد ومدير مجمع عيادات "مستقبل وطن" في الشرقية، النساء الحوامل من تناول الرنجة والفسيخ خلال احتفالات شم النسيم.

وأضاف "محمد" لـ"الوطن": "الفسيخ ممنوع تمامًا على الحوامل لأنه يحتوي على بكتيريا لا هوائية ناتجة عن طريقة تصنيعه، وتؤثر بشكل واضح على الجهاز العصبي للأم، وقد تصل هذه السموم للجنين ولا يستطيع تجنبها".

وأوضح أن الرنجة غير مستحبة للحوامل نظرًا لكونها غنية بالأملاح التي تتخزن في جسم الحامل على هيئة مياه وتسبب لها انتفاخ، مؤكدًا أنها تؤثر على المعدة والقولون وقد تؤدي إلى قيء وإسهال شديد ومشاكل في الهضم.

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وشدد الدكتور لؤي محمد أن الرنجة تسبب ارتفاع ضغط الدم خاصة لأصحاب الضغط المرتفع، لافتًا إلى احتمالية الإصابة بتسمم الحمل بسبب الرنجة.

ونصح أخصائي النساء والتوليد الحوامل بالاستغناء عن هذه الأسماك واستبدالها بالسمك المشوي أو المقلي أو التونة مع تصفيتها من الزيوت تمامًا.

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