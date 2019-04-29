أسباب حرقان البول عند النساء

تعاني بعض النساء من حرقان البول، وتختلف أسباب حدوث هذه الحرقة، منها كما ذكرها موقع "daily medical". قرحة المثانة سبب من أسباب التبول المؤلم يعرف بالتهاب المثانة الخلالي، تشمل أعراضه ألم أثناء التبول ومنطقة الحوض. وجود حصواتٍ في المثانة وأسفل الحالب من الأسباب الأخرى لحدوث حرقان البول وجود حصوات داخل المثانة وأسفل الحالب. التهابات المسالك البولية تعتبر التهابات المسالك البولية من أكثر أسباب الإصابة بحرقان البول. Advertisements التهاب الجهاز التناسلي تؤدي التهابات الجهاز التناسلي إلى الإصابة بحرقان البول، ومن ضمن أنواعها الالتهابات المهبلية التي تحدث نتيجة تكون الفطريات في المنطقة. السكري ارتفاع نسبة السكر في الدم تؤدي إلى إصابة النساء بحرقان البول. ​

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