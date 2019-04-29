فوائد البردقوش

البردقوش هو أحد الأعشاب التي تستخدم في العلاج، وذلك نظرا لفوائده الكثير، فعرض موقع dovemed الطبي بعضا من تلك الفوائد ومنها:

يعمل البردقوش على تدفق العصارة الصفراوية، والأحماض الأمينية التي تعمل على تحييد الأحماض المسؤولة عن تدمير بطانة المعدة.

يعمل على توسيع الأوعية الدموية، وتخفيف تدفق الدم، وتقليل ضغط الدم، كما أنه يساعد على التقليل الضغط على القلب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين ونزيف المخ.

يمنع نمو الفطريات ويساعد في علاج الالتهابات الفطرية.

يساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية الفطرية.

يساعد في علاج الإسهال الدموي.

يساعد النساء في تحفيز تدفق الدم إلى منطقة الحوض والرحم.

تقليل أعراض ألم الدورة الشهرية مثل الصداع، والألم في منطقة البطن، والدوخة، وتقلب المزاج.

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يساعد في محاربة البكتيريا والفيروسات.

التخفيف من احتقان المسالك الأنفية والحنجرة والبلعوم والقصبات الهوائية والرئتين بسبب نزلات البرد والالتهابات الفيروسية.

يزيد من انتظام التبول وكمية البول.

يساعد الجسم على إزالة الماء الزائد والصوديوم وحمض اليوريك وأملاح الصفراء وغيرها من السموم من الجسم.

يعمل على التقليل الدهون الموجودة بالدم.

يساعد في التخلص من رائحة العرق.

يساعد في علاج الحمى.

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