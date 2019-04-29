الترمس من المقبِّلات التى تظهر في الأعياد، فتجده في عيد الأضحى والفطر عند المسلمين، والقيامة عند المسيحيين، فنقدم لك طريقة عمل الترمس الحلو أو المر.

- المكونات:

نص كيلو ترمس

كيس ملح صغير

- طريقة التحضير:

يُنقع الترمس في ماء ويغير الماء كل ساعتين، وذلك لمدة يوم.

بعد الانتهاء من النقع لمدة يوم كامل يغير ماء النقع، ثم يوضع على النار حتى ينضج.

يصفى الترمس من ماء السلق، ويملح، ثم يقدم.

**الترمس المر

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- المكونات:

نصف كيلو ترمس

6 أنصاف ليمون

كيس ملح صغير

- الطريقة:

يغسل الليمون ويعصر جيدا، ثم يغسل الترمس المر جيدا.

ينقع الترمس فى ماء دافئ مع قشر الليمون.

يغسل الترمس ويغير الماء الساخن كل ساعتين.

يسلق الترمس لمدة نصف ساعه ثم يغير لماء ويستكمل الغليان، ثم ينقع في ماء دافئ مرة أخرى وتكرر تلك العملية لمدة ثلاثة أيام.

يجهز إناء عميق مليء بالماء ويوضع به عصير الليمون والملح يوضع به الترمس.

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