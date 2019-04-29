السكر خطر على جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
حذرت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر من خطورة الإفراط في تناول السكر على جمال البشرة؛ حيث إنه يرفع خطر ظهور البثور في الوجه بأكمله، بالإضافة إلى التجاعيد والهالات السوداء.
وأوضحت فيشر أن السبب في ذلك يرجع إلى أن السكر يُلحق ضررا بألياف الكولاجين، التي تجعل البشرة مرنة ومشدودة، كما أنه يجعل مستوى الأنسولين يرتفع سريعا، الأمر الذي يمهد الطريق لظهور البثور.
ولتجنب ذلك تنصح فيشر المرأة بخفض استهلاكها من السكر؛ حيث ينبغي ألا يزيد حجم استهلاكها عن 50 جراما يوميا، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، علما بأن 100 جرام من الشوكولاتة المحتوية على حليب كامل الدسم تشتمل على حوالي 56 جراما من السكر.
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